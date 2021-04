Fattori Sinistra italiana | ' Embargo contro Cuba e armi all' Egitto | due vergogne italiane

Advertising

globalistIT : L'intervista alla senatrice ex M5s ora con Sinistra Italiana #SinistraItaliana #Embargo #Cuba - Fattorisenato5s : RT @ecodaipalazzi: Parla la senatrice Elena Fattori @Fattorisenato5s #diritti #paritàdigenere - ecodaipalazzi : Parla la senatrice Elena Fattori @Fattorisenato5s #diritti #paritàdigenere - AndreaBonturi : @AZ176671 @PieraBelfanti @mostro15119736 la storia è una di come alcuni che si dicono di sinistra voleva fare una a… - illuminista2 : @G1NGERETTI hai scritto così tanti fattori che mi chiedo a questo punto se odi anche chi scrive con la sinistra -

Italiana ha presentata una mozione contro l'embargo, che non è stata neppure calendarizzata, mentre l'Italia continua a vendere armi all'Egitto nonostante non faccia nessuna chiarezza sull'...Eppure si notano alcuniproblematici. Innanzitutto la Casa Bianca sta tenendo una postura ...umani in campagna elettorale (anche) per raccogliere i consensi di alcuni settori della...La senatrice ex M5s: "Con Draghi ci siamo arrabbiati anche quando hanno respinto la nostra risoluzione sulla sospensione dei brevetti sui vaccini".CHIUSI - Se c'è una cosa che fa incazzare tremendamente l'elettorato di sinistra, questa è senza dubbio la sindrome ...