Farmacista falsificava le ricette Così riusciva a triplicare il fatturato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Farmacista falsificava

IL GIORNO

Per l'accusa laavrebbe falsificato le ricette per aumentare il fatturato della farmacia. A dare il via all'inchiesta, coordinata dal pm Paolo Mandurino, ribattezzata Farmacomat, è stata ...Arrestatain provincia di Bergamo Stando a quanto dichiarato dall'accusa, da oltre un anno laricette mediche segnalando farmaci molto costosi destinati a pazienti ...E con questo sistema era riuscita a ottenere un indebito rimborso per un cifra stimata in oltre 800mila euro. Ai domiciliari una farmacista di Vilminore di Scalve, E. P. 45 anni, di Clusone. Assistita ...Una farmacista della provincia di Bergamo è stata arrestata per aver falsificato ricette mediche al fine di ottenere rimborsi per oltre 800mila euro.