F1 | la Red Bull lancia la sfida alla Mercedes Possibili aggiornamenti per Imola

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 2 aprile 2021) Formula 1, la Redpotrebbe portare un pacchetto dial GP di. Laentra nel vivo. Ottenuta la conferma di poter lottare per il titolo, la Rednon perde tempo e prepara un pacchetto dida portare ad. In occasione della prima gara della stagione Verstappen è sembrato più veloce dellema non è bastato per strappare la vittoria ad Hamilton, che nel finale ha rischiato ma ha gestito bene la monoposto, il vantaggio e le gomme. F1, la Redpotrebbe portare un pacchetto dial GP diLa Redè lì, in corsa per il primo posto, e ci crede. Per questo ...