F-35 | Tempest e navi Così Londra potenzia la Difesa

(Di venerdì 2 aprile 2021) È la nuova revisione strategica della Global Britain a orientare i piani di investimento del Regno Unito sulle capacità militari. L’intenzione di accrescere il peso dell’Indo-Pacifico determina ilmento della componente navale. La volontà di fronteggiare la Russia sui domini asimmetrici alimenta gli investimenti su avanzate tecnologie (e intelligence). L’obiettivo di preservare la proiezione di potenza e stare al passo con l’alleato d’oltreoceano determina la volontà di rafforzare la quinta generazione aeronautica e di accelerare sulla sesta. In altre parole: più, più risorse per le tecnologie disruptive, più F-35 e più soldi per il. LA STRATEGIA È tutto scritto nel Defence Paper del Regno Unito, presentato la scorsa settimana dal ministro Ben Wallace, sulla scia della “Integrated Review – Global Britain in a ...

...di aumentare da 180 a 260 le testate nucleari e finanzia la nuova generazione di jet, l'... Andranno in pensione più di 100 aerei e la flotta della Royal Navy perderà due, in attesa che ...