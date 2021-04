"Evitate di chiedere controlli". Michele Emiliano, l'orrore in diretta tv sul covid: meloniani furiosi (Di venerdì 2 aprile 2021) “Ieri su SkyTg24 il presidente Michele Emiliano ha testualmente detto ‘Evitate di chiedere controlli perché tanto nessuno è in grado di multarvi''”. La denuncia arriva da Fratelli d'Italia, che in una nota ufficiale ha puntato il dito contro il governatore della Puglia: “Praticamente ha detto che lo Stato che anche lui rappresenta, peraltro pure come magistrato in aspettativa, ha fallito in uno dei suoi ruoli principali, la sicurezza”. “Parliamoci chiaro - aveva dichiarato Emiliano a SkyTg24, rivolgendo un appello ai cittadini - non pretendete dallo Stato ciò che voi stessi poi non siete in grado di fare da soli, facendo funzionare un po' il cervello”. Per Fdi si tratta di una sorta di invito all'anarchia, al si salvi chi può visto che lo Stato non è più in grado di farlo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) “Ieri su SkyTg24 il presidenteha testualmente detto ‘diperché tanto nessuno è in grado di multarvi''”. La denuncia arriva da Fratelli d'Italia, che in una nota ufficiale ha puntato il dito contro il governatore della Puglia: “Praticamente ha detto che lo Stato che anche lui rappresenta, peraltro pure come magistrato in aspettativa, ha fallito in uno dei suoi ruoli principali, la sicurezza”. “Parliamoci chiaro - aveva dichiaratoa SkyTg24, rivolgendo un appello ai cittadini - non pretendete dallo Stato ciò che voi stessi poi non siete in grado di fare da soli, facendo funzionare un po' il cervello”. Per Fdi si tratta di una sorta di invito all'anarchia, al si salvi chi può visto che lo Stato non è più in grado di farlo. ...

Advertising

ErFijodena3 : «Evitate per favore i contatti, vi prego di autogestirvi [...]Evitate di chiedere controlli perchè tanto nessuno è… - peppegas77 : @MSF_ITALIA Si poi evitate di chiamare le persone chiedendo soldi... Che se uno vi dice che nn può, continuate a chiedere come mai nn può? - Marylulu97 : Evitate di chiedere sempre il parere a Massimiliano vi prego #uominiedonne - fearvess_ : @minikiguk e soprattutto se dovete chiedere di cantare canzoni specificate di chi,esistono tante canzoni che si chi… - mericast02 : @caterina031200 @Bibi1845227431 esattamente questo il loro scopo..evitate anche di chiedere,lo dico come consiglio eh -