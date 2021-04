Eurovision: il Governo olandese dice sì al pubblico (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ ufficiale: il Governo olandese ha autorizzato la presenza del pubblico durante la nuova edizione dell’Eurovision Dopo il Festival di Sanremo, in Italia si aspetta sempre l’Eurovision Song Contest dato che chi vince la kermesse musicale di diritto va a cantare il brano all’evento internazionale. Quest’anno spetterà ai Maneskin partecipare e gareggiare per l’Italia con il brano “Zitti e buoni” che ha vinto la passata edizione del Festival. Quest’anno l’Eurovision Song Contest si svolgerà a Rotterdam dal 18 al 22 maggio. In queste settimane vi è stato molto dibattito sulla possibilità di avere il pubblico durante la manifestazione. Sappiamo infatti che il pubblico durante l’Eurovision è una ricchezza dato che empatizza, balla, canta ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ ufficiale: ilha autorizzato la presenza deldurante la nuova edizione dell’Dopo il Festival di Sanremo, in Italia si aspetta sempre l’Song Contest dato che chi vince la kermesse musicale di diritto va a cantare il brano all’evento internazionale. Quest’anno spetterà ai Maneskin partecipare e gareggiare per l’Italia con il brano “Zitti e buoni” che ha vinto la passata edizione del Festival. Quest’anno l’Song Contest si svolgerà a Rotterdam dal 18 al 22 maggio. In queste settimane vi è stato molto dibattito sulla possibilità di avere ildurante la manifestazione. Sappiamo infatti che ildurante l’è una ricchezza dato che empatizza, balla, canta ...

milan_esc : RT @Luciaritrovato: Il Governo Olandese annuncia il primo evento live post o quasi Covid-19: sarà l’ Eurovision Song Contest con 3.500 pers… - Luciaritrovato : Il Governo Olandese annuncia il primo evento live post o quasi Covid-19: sarà l’ Eurovision Song Contest con 3.500… - radio3mondo : Un test per il ritorno alla normalità: il governo olandese permetterà a 3.500 fan di assistere all'Eurovision Song… - Zaganator : Il governo bielorusso ha tentato di presentare all’#Eurovision per due volte una canzone con un velato messaggio po… - OnlyPopPlease1 : RT @ilpost: Il governo bielorusso ha tentato di presentare all’#Eurovision per due volte una canzone con un velato messaggio politico a fav… -