Eurovision, il Governo ha deciso: ci sarà il pubblico? (Di venerdì 2 aprile 2021) Dal 18 al 22 maggio andrà in scena a Rotterdam, in Olanda, l’Eurovision Song Contest. Oggi il Governo olandese ha deciso se far accedere il pubblico. C’è grande attesa per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 aprile 2021) Dal 18 al 22 maggio andrà in scena a Rotterdam, in Olanda, l’Song Contest. Oggi ilolandese hase far accedere il. C’è grande attesa per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

milan_esc : RT @Luciaritrovato: Il Governo Olandese annuncia il primo evento live post o quasi Covid-19: sarà l’ Eurovision Song Contest con 3.500 pers… - Luciaritrovato : Il Governo Olandese annuncia il primo evento live post o quasi Covid-19: sarà l’ Eurovision Song Contest con 3.500… - radio3mondo : Un test per il ritorno alla normalità: il governo olandese permetterà a 3.500 fan di assistere all'Eurovision Song… - Zaganator : Il governo bielorusso ha tentato di presentare all’#Eurovision per due volte una canzone con un velato messaggio po… - OnlyPopPlease1 : RT @ilpost: Il governo bielorusso ha tentato di presentare all’#Eurovision per due volte una canzone con un velato messaggio politico a fav… -