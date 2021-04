Euro 2020, Vaia (Spallanzani): “Sì al ritorno dei tifosi, la società ricominci a respirare” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, abbiamo condiviso la necessità che il Paese riparta e la società ricominci a respirare. Per i prossimi Europei di calcio potrebbe esserci la possibilità di far tornare i tifosi allo stadio, in numero ridotto e in sicurezza“. Lo sottolinea il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che oggi ha avuto una videoconferenza con il presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Fgic), Gabriele Gravina. In vista di Italia-Turchia, in programma il prossimo 11 giugno a Roma, il direttore sanitario dello Spallanzani, evidenzia che “è interessantissima la proposta lanciata dallo stesso Gravina qui allo Spallanzani il 2 marzo: una ‘App’ che consente ai centri ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) “Con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, abbiamo condiviso la necessità che il Paese riparta e la. Per i prossimipei di calcio potrebbe esserci la possibilità di far tornare iallo stadio, in numero ridotto e in sicurezza“. Lo sottolinea il direttore sanitario dell’Inmidi Roma, Francesco, che oggi ha avuto una videoconferenza con il presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Fgic), Gabriele Gravina. In vista di Italia-Turchia, in programma il prossimo 11 giugno a Roma, il direttore sanitario dello, evidenzia che “è interessantissima la proposta lanciata dallo stesso Gravina qui alloil 2 marzo: una ‘App’ che consente ai centri ...

