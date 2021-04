Ergastolo per l’assassino di Ana Maria Lacramioara Di Piazza (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Ergastolo per Antonino Borgia, l’imprenditore di Partinico che il 22 novembre del 2019, con dieci coltellate, ha ucciso Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale. La donna, inseguita in strada a Giardiniello, in provincia di Palermo, e poi accoltellata, era incinta al quarto mese, e secondo l’assassino, reo confesso, lo ricattava pretendendo da lui dei soldi per non rivelare alla moglie di aspettare un bambino suo. “Si è trattato di un raptus”, aveva sempre detto l’uomo. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Ergastolo per Antonino Borgia, l’imprenditore di Partinico che il 22 novembre del 2019, con dieci coltellate, ha ucciso Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale. La donna, inseguita in strada a Giardiniello, in provincia di Palermo, e poi accoltellata, era incinta al quarto mese, e secondo l’assassino, reo confesso, lo ricattava pretendendo da lui dei soldi per non rivelare alla moglie di aspettare un bambino suo. “Si è trattato di un raptus”, aveva sempre detto l’uomo.

