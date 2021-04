Elio: «Vaccinate i genitori dei bambini autistici, se muoiono loro muoiono anche i figli. Lo Stato non esiste» (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi è la giornata Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Una giornata che per chi vive il problema è “solo” una giornata. Fabrizio Biasin ha interviStato per Libero Elio, di Elio e le Storie tese: Stefano Belisari. Che ha un figlio autistico, e da molti anni è attivo nel denunciare lo Stato di abbandono in cui versano le famiglie che devono affrontare da sole il “fardello” di avere bambini colpiti da questo disturbo. «Ha 11 anni. Ma io non lo faccio per me, noi in famiglia ce la caviamo bene. La mia esperienza mi ha portato a conoscere decine di migliaia di drammi veri, non Corona che fa lo sciopero della fame, gente che ha la vita distrutta, paralizzata per colpa di uno Stato che non fa niente se non propaganda il 2 aprile. Una giornata importante, ma ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi è la giornata Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Una giornata che per chi vive il problema è “solo” una giornata. Fabrizio Biasin ha interviper Libero, die le Storie tese: Stefano Belisari. Che ha uno autistico, e da molti anni è attivo nel denunciare lodi abbandono in cui versano le famiglie che devono affrontare da sole il “fardello” di averecolpiti da questo disturbo. «Ha 11 anni. Ma io non lo faccio per me, noi in famiglia ce la caviamo bene. La mia esperienza mi ha portato a conoscere decine di migliaia di drammi veri, non Corona che fa lo sciopero della fame, gente che ha la vita distrutta, paralizzata per colpa di unoche non fa niente se non propaganda il 2 aprile. Una giornata importante, ma ...

