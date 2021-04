Ecco Vivo X60t, parente stretto del già noto Vivo X60 (Di venerdì 2 aprile 2021) Vivo X60t è il nuovo smartphone Android di fascia media con display Full HD+ da 6,56 pollici, tripla fotocamera posteriore e Android 11 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 2 aprile 2021)è il nuovo smartphone Android di fascia media con display Full HD+ da 6,56 pollici, tripla fotocamera posteriore e Android 11 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Ecco Vivo X60t, parente stretto del già noto Vivo X60 - Simona45104788 : Ecco...questo è @marcotravaglio! D'altronde è sempre meglio offendere gli altri piuttosto che parlare dei 450.000… - DidaShe : RT @echo_lawrence_: Ecco un gruppo che vedrei volentieri dal vivo, magari al covo ?? New Long Leg Dry Cleaning - flpsq : RT @echo_lawrence_: Ecco un gruppo che vedrei volentieri dal vivo, magari al covo ?? New Long Leg Dry Cleaning - echo_lawrence_ : Ecco un gruppo che vedrei volentieri dal vivo, magari al covo ?? New Long Leg Dry Cleaning -