Ecco quante persone vengono vaccinate ogni giorno nel mondo (Di venerdì 2 aprile 2021) La media attuale è pari a 15,6 milioni di inoculazioni al giorno anche se si registrano grandi differenze tra i Paesi. Più di 608 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus sono state ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 aprile 2021) La media attuale è pari a 15,6 milioni di inoculazioni alanche se si registrano grandi differenze tra i Paesi. Più di 608 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus sono state ...

Advertising

giiorgiia_m : @shmtpwk esattoo, non sai quante volte mi è capitato che mentre mi sfogavo gente ha cominciato a parlare dei suoi e… - globalistIT : - italiaPROGRESS : RT @LaVeritaWeb: I dati dell'Osservatorio Oitaf elaborati in esclusiva per «La Verità» mostrano gli arrivi di ogni trimestre fino al giugno… - epiccola_ : Ma quante braccia ti hanno stretta tu lo sai, per diventar quel che sei, che importa tanto tu non me lo dirai Ecco… - MaddalenaDicec1 : @pamInParis00 Bhe si, o meglio a quanto pare, sicuramente pure per lei non sarà stato super easy separarsi da lui d… -