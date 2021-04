Ecco la mappa del potere della Tv italiana (Di venerdì 2 aprile 2021) Tv, il potere all’innovazione ItaliaOggi, pagina 20, di Andrea Secchi. Già scorrendo le prime posizioni della Power Map 2021 di Tivù, la mappa del potere televisivo stilata ogni anno dalla rivista di Duesse Communication, una cosa emerge evidente: quelli passati sono stati 12 mesi di grande innovazione nel settore. Sicuramente i grandi dello streaming hanno preso posto definitivamente nel mercato, ma non solo. Anche i player storici sono protagonisti di sviluppi del business. Persino Mediaset, che pure ha vissuto un anno complicato con il blocco dei piani internazionali a causa di Vivendi, ha tirato fuori la carta della Champions anche pay e si prepara a lanciare la nuova Mediaset Play Infinity. Si aggiunge la Rai che ha consolidato Raiplay, Discovery che è cresciuta ancora negli ascolti e ha lanciato ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 2 aprile 2021) Tv, ilall’innovazione ItaliaOggi, pagina 20, di Andrea Secchi. Già scorrendo le prime posizioniPower Map 2021 di Tivù, ladeltelevisivo stilata ogni anno dalla rivista di Duesse Communication, una cosa emerge evidente: quelli passati sono stati 12 mesi di grande innovazione nel settore. Sicuramente i grandi dello streaming hanno preso posto definitivamente nel mercato, ma non solo. Anche i player storici sono protagonisti di sviluppi del business. Persino Mediaset, che pure ha vissuto un anno complicato con il blocco dei piani internazionali a causa di Vivendi, ha tirato fuori la cartaChampions anche pay e si prepara a lanciare la nuova Mediaset Play Infinity. Si aggiunge la Rai che ha consolidato Raiplay, Discovery che è cresciuta ancora negli ascolti e ha lanciato ...

Advertising

ABR24News : #Covid #Abruzzo, i comuni in #zonarossa passano da 24 a 17: ecco la nuova #mappa - bizcommunityit : Varianti Covid in Italia: ecco la situazione regione per regione - infoitsalute : Nuova mappa colori dal 6 aprile, ecco le Regioni che potrebbero cambiare fascia - KPOPSTAN042019 : RT @btshouse_ita: In vista dell’uscita di #FIlmOut dei @BTS_twt, ecco un thread di teorie sul teaser! [1/2]?? ??Il tema della clessidra appa… - infoitinterno : Legambiente mappa 1000 discariche abusive a Roma, ecco dove sono: “Periferie devastate” -