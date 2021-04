Ecco il nuovo Movimento 5 Stelle di Conte: l’avvocato del popolo scende in campo per la rifondazione grillina (Di venerdì 2 aprile 2021) Il futuro del Movimento 5 Stelle, secondo Giuseppe Conte, avrà “solide radici”. l’avvocato scende in campo e lancia il suo progetto per rifondare il Movimento. Ai deputati e senatori, agli europarlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali 5S – collegati su Zoom – chiede “onestà e coraggio” per affrontare la sfida che li attende. Il nuovo Movimento 5 Stelle di Conte Il passato non solo non va rinnegato ma si deve difendere a spada tratta. “Il M5S ha scritto pagine importanti della storia politica italiana, se vi guardate indietro potete essere orgogliosi. Alcune ingenuità non valgono ad oscurare le vostre battaglie. Il M5S è caratterizzato per esprimere una carica innovativa nel sistema ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Il futuro del, secondo Giuseppe, avrà “solide radici”.ine lancia il suo progetto per rifondare il. Ai deputati e senatori, agli europarlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali 5S – collegati su Zoom – chiede “onestà e coraggio” per affrontare la sfida che li attende. IldiIl passato non solo non va rinnegato ma si deve difendere a spada tratta. “Il M5S ha scritto pagine importanti della storia politica italiana, se vi guardate indietro potete essere orgogliosi. Alcune ingenuità non valgono ad oscurare le vostre battaglie. Il M5S è caratterizzato per esprimere una carica innovativa nel sistema ...

