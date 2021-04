Ecco i nuovi smartphone che WINDTRE propone a rate da 0 e 0,99 euro (Di venerdì 2 aprile 2021) WINDTRE ha aggiornato l'elenco di smartphone che alcuni suoi clienti selezionati possono acquistare a rate da 0 euro o da 0,99 euro al mese L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 2 aprile 2021)ha aggiornato l'elenco diche alcuni suoi clienti selezionati possono acquistare ada 0o da 0,99al mese L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Ecco i nuovi smartphone che WINDTRE propone a rate da 0 e 0,99 euro - GINA32451015 : RT @Gazzettino: Folla al centro vaccinazioni, l'Ulss 4 rimodula il calendario: ecco i nuovi turni - Gazzettino : Folla al centro vaccinazioni, l'Ulss 4 rimodula il calendario: ecco i nuovi turni - WhatsTech3 : I nuovi iPhone, dal modello X compreso, non riportano più la percentuale della batteria in alto a destra nella Home… - cbertolotti1 : RT @formichenews: Cosa succede se anche Huawei e Alibaba entrano in Gaia-X ?? Nel cloud europeo entrano 212 nuovi membri. Ma questa apertu… -