Ecco come la luce solare elimina il coronavirus (e con quale velocità) (Di venerdì 2 aprile 2021) La luce del Sole può inattivare il coronavirus. E lo fa a una velocità elevatissima: fino a otto volte superiore a quella stimata finora. A raccontarlo è un team di ricercatori coordinato dall'Università della California a Santa Barbara che ha dimostrato come il coronavirus sia più vulnerabile alla luce solare di quanto previsto dai modelli teorici e che questa differenza nei tempi di inattivazione delle particelle virali da parte della radiazione Uv-B potrebbe essere spiegata con l'interazione dei raggi Uv-A e le droplets. Lo studio è stato pubblicato sulle pagine del Journal of Infectious Diseases. Secondo recenti modelli teorici, infatti, l'inattivazione del coronavirus avviene tramite i raggi Uv-B, ultravioletti con una lunghezza d'onda media, che ...

