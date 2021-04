Ecco come i ladri acrobati sono entrati nella casa di Diletta Leotta (Di venerdì 2 aprile 2021) La Polizia ha smantellato una banda di ladri specializzata in furti in appartamenti di lusso nel centro di Milano. Gli indagati, 5 in tutto, sono indiziati per il furto subito da Diletta Leotta l'... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 2 aprile 2021) La Polizia ha smantellato una banda dispecializzata in furti in appartamenti di lusso nel centro di Milano. Gli indagati, 5 in tutto,indiziati per il furto subito dal'...

Advertising

ZZiliani : C’era una sola domanda da fare a #Pirlo: “È vero che c’erano altri 3 giocatori presenti alla festa oltre a… - borghi_claudio : Anch'io la penso come @armandosiri e credo che il paese debba riaprire SUBITO. Aspetti che lo scrivo meglio. S U… - borghi_claudio : Mi ricordo che in momento decisivo per l'ascesa del M5S fu la vittoria a Parma, prima grande città vinta dal movime… - sindacando : ??In che modo il coronavirus colpisce il cervello? E cosa determina il danno cerebrale da Covid-19? - pazzaXamici20 : RT @gessila_: “tommy tu ti sottovaluti un botto” “non è sottovalutarsi, è oggettività” ECCO COME HANNO RIDOTTO TOMMASO #Amici20 #amemici2… -