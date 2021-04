“E quindi è tutto vero?”. Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, il colpo di scena. Al quale il pubblico stenta a credere (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci hanno fatto emozionare. Ci hanno fatto arrabbiare. Sono state criticate. Si sono prese la rivincita. Il loro percorso nella casa più spiata della tv italiana è stato uno dei più affascinanti. Lei alta, castana, lineamenti decisi ma conturbanti. L’altra più minuta, viso dolcissimo e occhioni da cerbiatta. Sì, avete indovinato, stiamo parlando di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Insieme hanno fatto innamorare i telespettatori, tanto da guadagnarsi pure un soprannome, le ‘RosMello’. Come tutti sapete tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana è scoccata la scintilla e non sono mancati i momenti ‘hot’. E, per non farci mancare nulla, ecco anche le litigate, i rimproveri trasversali, gli sfoghi con gli altri coinquilini. Insomma una relazione, d’amicizia o più fate voi, che è apparsa genuina, altro ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci hanno fatto emozionare. Ci hanno fatto arrabbiare. Sono state criticate. Si sono prese la rivincita. Il loro percorso nella casa più spiata della tv italiana è stato uno dei più affascinanti. Lei alta, castana, lineamenti decisi ma conturbanti. L’altra più minuta, viso dolcissimo e occhioni da cerbiatta. Sì, avete indovinato, stiamo parlando di. Insieme hanno fatto innamorare i telespettatori, tanto da guadagnarsi pure un soprannome, le ‘Ros’. Come tutti sapete tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana è scoccata la scintilla e non sono mancati i momenti ‘hot’. E, per non farci mancare nulla, ecco anche le litigate, i rimproveri trasversali, gli sfoghi con gli altri coinquilini. Insomma una relazione, d’amicizia o più fate voi, che è apparsa genuina, altro ...

