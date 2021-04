"E lei cosa risponde?". Un Bonaccini mai visto prima: frase "storta" della Sardone, brutalizzata in tv | Video (Di venerdì 2 aprile 2021) Siamo a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 1 aprile. Si parla di vaccino e di ritardi nella consegna e nella campagna. Tra gli ospiti, ecco Alessandra Sardone e Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna. Che si mostra come poche volte lo avevamo visto: letteralmente furibondo. Ad aprire le danze ci pensa la Sardone, che si spende in una riflessione sui governi Conte e Draghi, su come l'attuale premier abbia rivoluzionato le figure in campo e, dunque, le responsabilità. "Volevo chiedere a Bonaccini, presidente della conferenza delle regioni: avrebbe voluto un commissariamento o interventi di questo tipo? Non si poteva fare pressione politica? cosa che ora Mario Draghi ha fatto, ma bisogna capire ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Siamo a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 1 aprile. Si parla di vaccino e di ritardi nella consegna e nella campagna. Tra gli ospiti, ecco Alessandrae Stefano, governatore dell'Emilia Romagna. Che si mostra come poche volte lo avevamo: letteralmente furibondo. Ad aprire le danze ci pensa la, che si spende in una riflessione sui governi Conte e Draghi, su come l'attuale premier abbia rivoluzionato le figure in campo e, dunque, le responsabilità. "Volevo chiedere a, presidenteconferenza delle regioni: avrebbe voluto un commissariamento o interventi di questo tipo? Non si poteva fare pressione politica?che ora Mario Draghi ha fatto, ma bisogna capire ...

Advertising

raffaellapaita : Lilli #Gruber è stata fotografata in pubblico a baciare il marito con la mascherina abbassata, proprio lei che avev… - borghi_claudio : @TheDonald_01 @lameduck1960 @BoiledFrog2017 @Vocedelpensier1 @Gigadesires @pbecchi Eh già... non lo capisco perchè… - chetempochefa : - 'Lei di che cosa si occupa?' - 'Di lei.' #EnricoVaime con @fabfazio e la definizione di autore nello speciale:… - ema2777 : RT @raffaellapaita: Lilli #Gruber è stata fotografata in pubblico a baciare il marito con la mascherina abbassata, proprio lei che aveva st… - tulipesel : RT @cinnamongiirI: Ma a cosa abbiamo assistito? È tutto surreale. Ho sempre detto che Mark e Lexie erano endgame e felici in paradiso perch… -