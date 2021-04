È in arrivo un nuovo film dedicato a Supergirl (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo che la Warner Bros ha lasciato intendere di non voler fare alcun seguito di Justice League di Zack Snyder, l’universo cinematografico legato ai personaggi tratti dai fumetti Dc Comics sta subendo notevoli scossoni. Nelle scorse ore è stata annunciata la cancellazione di due titoli ipotizzati per i prossimi anni: New Gods di Ava DuVernay e lo spin-off in versione horror di Aquaman The Trench di James Wan. Se queste produzioni sono state messe da parte (nonostante gli studios assicurano che gli stessi registi torneranno in pista, qualora dovessero riprendere i lavori), c’è invece un altro progetto confermato: un film su Supergirl. A confermarlo è Hollywood Reporter, che elenca i titoli in corso di sviluppo presso Warner e Dc films: se sono certi quelli in arrivo nel 2022, ovvero The Batman, The Flash, Black Adam e, ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo che la Warner Bros ha lasciato intendere di non voler fare alcun seguito di Justice League di Zack Snyder, l’universo cinematografico legato ai personaggi tratti dai fumetti Dc Comics sta subendo notevoli scossoni. Nelle scorse ore è stata annunciata la cancellazione di due titoli ipotizzati per i prossimi anni: New Gods di Ava DuVernay e lo spin-off in versione horror di Aquaman The Trench di James Wan. Se queste produzioni sono state messe da parte (nonostante gli studios assicurano che gli stessi registi torneranno in pista, qualora dovessero riprendere i lavori), c’è invece un altro progetto confermato: unsu. A confermarlo è Hollywood Reporter, che elenca i titoli in corso di sviluppo presso Warner e Dcs: se sono certi quelli innel 2022, ovvero The Batman, The Flash, Black Adam e, ...

Advertising

ItaliaViva : Oggi è un giorno buono per l'Italia perché non solo segniamo l'arrivo di un provvedimento importante, ma perché ini… - rtl1025 : 'Buongiorno vita è il titolo del mio nuovo singolo. Uscirà il 23 Aprile'???? Così @IlVeroUltimo ha annunciato sui so… - Siacu_ASBL : RT @ItalyinBelgium: Benvenuto Francesco Genuardi, nuovo Ambasciatore d'Italia in Belgio! ???????? in arrivo da @ItalyinNY Già al lavoro con il… - Murgi67312413 : RT @Officialozgegu1: Cosa bolle in pentola?. Perché questo repost del cameraman di Bay Yanlis? Forse un nuovo progetto lavorativo insieme… - erion101010 : RT @amantecnologia: COLD WAR / WARZONE ITA : per la prossima settimana è confermato l’arrivo del nuovo cecchino ZRG 20mm. Nell’attesa sono… -