(Di venerdì 2 aprile 2021) Lo slittamento per motivi disciplinari del rientro tra i convocati dopo quasi tre mesi di attesa (a parte il cameo in panca all'andata col Porto) è la ciliegina sulla stagione complicata di Paulo ...

...il cameo in panca all'andata col Porto) è la ciliegina sulla stagione complicata di Paulo. ... Più che l'aspetto tecnico, quello che pesa sull'argentino è losul piano della maturità, da ......davvero nella villa di McKennie l'altra notte? La Juventus è furiosa per l'ennesimo: non ... C'è chi ironizza ('Quindi ha ragione, non era una festa Era un baccanale Un bunga bunga di ...Dybala, lo scivolone può costare caro: si è giocato un pezzo di futuro? Rispetto agli altri compagni coinvolti l’argentino è un veterano dello spogliatoio con responsabilità diverse: la cena galeotta ...Il primo scivolone c’è stato con il caso Suarez, con “lo sputtanamento” per l’esame di italiano falso. Poi infortuni a raffica, da De Ligt a Dybala, da Alex Sandro a Chiellini, da Demiral a Cuadrado.