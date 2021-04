Durante la riunione online compare la moglie senza veli. Ilarità tra i colleghi, il politico: “Chiedo scusa” – VIDEO (Di venerdì 2 aprile 2021) Un politico ha dovuto scusarsi pubblicamente dopo un imbarazzante episodio che lo ha visto indirettamente protagonista Durante una riunione parlamentare online. Inkosi Xolile Ndevu, un membro della National House of Traditional Leaders, un ente di cui fanno parte 23 leader in Sudafrica, stava parlando delle morti di Covid-19 nella provincia del Capo Orientale Durante una riunione di governo. Un argomento certamente molto delicato, ed è anche per questo che nessuno si aspettava che la seduta di martedì 30 marzo potesse prendere una piega “hard”. Proprio mentre il politico sta parlando dell’emergenza sanitaria nella provincia sudafricana, compare improvvisamente sua moglie. Fin qui non ci sarebbero ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 aprile 2021) Unha dovutorsi pubblicamente dopo un imbarazzante episodio che lo ha visto indirettamente protagonistaunaparlamentare. Inkosi Xolile Ndevu, un membro della National House of Traditional Leaders, un ente di cui fanno parte 23 leader in Sudafrica, stava parlando delle morti di Covid-19 nella provincia del Capo Orientaleunadi governo. Un argomento certamente molto delicato, ed è anche per questo che nessuno si aspettava che la seduta di martedì 30 marzo potesse prendere una piega “hard”. Proprio mentre ilsta parlando dell’emergenza sanitaria nella provincia sudafricana,improvvisamente sua. Fin qui non ci sarebbero ...

