Dua Lipa superstar del pop, ha guadagnato oltre 23 milioni di euro nell'anno della pandemia (Di venerdì 2 aprile 2021) Con tre nomination (Artista femminile, Singolo dell'anno e Album dell'anno) ai prossimi Brit Awards e un Grammy appena conquistato, Dua Lipa entra di diritto nell'Olimpo delle popstar mondiali. E diventa una delle artiste più "ricche" della scena britannica. La cantante londinese, di origini albanesi/kosovare, a soli 25 anni vanta infatti guadagni che, nell'ultimo anno, hanno superato i 20 milioni di sterline. Grazie anche ad un album uscito nel bel mezzo della pandemia e diventato uno dei più ascoltati al mondo. Si tratta di "Future Nostalgia", che Dua Lipa ha coraggiosamente pubblicato il 27 marzo 2020, quando la pandemia da Covid-19 era appena scoppiata. Ricco di brani di successo pluricertificati platino a livello globale il disco ha appena conquistato un Grammy ...

mr5miiths : Sto ancora pensando a Dua Lipa nei Prada e Miu Miu disegnati per The Great Gatsby. Chi come lei - obrienromance : il modo in cui mi sto affezionando a dua lipa ?????? non ne avete idea - pier39__ : Dua Lipa sei il mio punto debole - scrivodizain : queste sono le foto “random” nel rullino di Dua Lipa ah ok - geek_queer : RT @immacolella: Quando finirà tutto questo dovrò ringraziare una sola persona per avercela fatta: Dua Lipa. -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa

Hit parade, Massimo Pericolo primo al debutto Rientra in classifica Dua Lipa con Future Nostalgia, in settima piazza, precedendo Capo Plaza con Plaza. Chiudono la top ten Malika con il nuovo lavoro Malifesto, appena uscito, e Ernia con Gemelli. ...

Brit Awards 2021, Dua Lipa si esibirà alla cerimonia Sky Tg24 Hit parade, Massimo Pericolo primo al debutto Cambia ancora la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, secondo Fimi/Gfk: il rapper Massimo Pericolo piazza il suo nuovo Solo tutto, al debutto, al primo posto, a scapito dei ...

AirPlay radio: Colapesce e Dimartino ancora primi, Irama secondo È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 13.2021 (dal 26 marzo al 1° aprile 2021) che vede Mu ...

