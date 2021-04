Drammatico incidente ferroviario a Taiwan: 36 vittime accertate ma il bilancio è destinato a salire (Di venerdì 2 aprile 2021) Uno spaventoso incidente, che ha coinvolto un treno, è avvenuto a Taiwan alle ore 9.28 (ora locale, ovvero durante la notte italiana). Il treno è deragliato nei pressi della città di Hualien, sembrerebbe a causa di un mezzo parcheggiato male. Il conteggio delle vittime ha toccato quota 36 persone, ma a quanto pare il numero sarebbe destinato a salire. Sul posto sono giunti venti ambulanze. I soccorsi hanno avuto modo di estrarre dalle ferraglie del treno almeno 60 persone, mentre altre 72 persone sarebbero ancora intrappolate all’interno dei vagoni. Il treno deragliato a Taiwan era composto da otto vagoni e al suo interno viaggiavano 350 persone. Il treno, che stava viaggiando verso Taitung, avrebbe urtato il mezzo all’interno di un tunnel, uscendo quindi dai binari causando poi l’urto ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 aprile 2021) Uno spaventoso, che ha coinvolto un treno, è avvenuto aalle ore 9.28 (ora locale, ovvero durante la notte italiana). Il treno è deragliato nei pressi della città di Hualien, sembrerebbe a causa di un mezzo parcheggiato male. Il conteggio delleha toccato quota 36 persone, ma a quanto pare il numero sarebbe. Sul posto sono giunti venti ambulanze. I soccorsi hanno avuto modo di estrarre dalle ferraglie del treno almeno 60 persone, mentre altre 72 persone sarebbero ancora intrappolate all’interno dei vagoni. Il treno deragliato aera composto da otto vagoni e al suo interno viaggiavano 350 persone. Il treno, che stava viaggiando verso Taitung, avrebbe urtato il mezzo all’interno di un tunnel, uscendo quindi dai binari causando poi l’urto ...

