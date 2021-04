Dopo un anno la Francia richiude le scuole. De Vogli: «In Italia rischiamo la stessa fine se non cambiamo strategia» – L’intervista (Di venerdì 2 aprile 2021) La Francia torna a chiudere le scuole a un anno dall’ultima volta. Con un discorso alla nazione, il 31 marzo il presidente Emmanuel Macron ha annunciato lo stop di tutte le attività in presenza per 3 settimane. Dopo mesi in cui parte dell’opinione pubblica e politica ha guardato alla strategia transalpina come modello da replicare, ora anche la Francia deve fare i conti con l’incremento dei casi di Coronavirus e le sue conseguenze sui più giovani. «La Francia è stata citata molte volte come il Paese da emulare per aver tenuto aperte le scuole», spiega Roberto De Vogli, professore di Salute Globale dell’Università di Padova. «E invece ora abbiamo davanti agli occhi quello che tutta la valida letteratura scientifica ci dice da tempo». ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) Latorna a chiudere lea undall’ultima volta. Con un discorso alla nazione, il 31 marzo il presidente Emmanuel Macron ha annunciato lo stop di tutte le attività in presenza per 3 settimane.mesi in cui parte dell’opinione pubblica e politica ha guardato allatransalpina come modello da replicare, ora anche ladeve fare i conti con l’incremento dei casi di Coronavirus e le sue conseguenze sui più giovani. «Laè stata citata molte volte come il Paese da emulare per aver tenuto aperte le», spiega Roberto De, professore di Salute Globale dell’Università di Padova. «E invece ora abbiamo davanti agli occhi quello che tutta la valida letteratura scientifica ci dice da tempo». ...

