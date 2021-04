Dopo il City c’è sempre la Premier League: il Chelsea in pole per Aguero (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci sarebbe il Chelsea in pole position per Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City Dopo l’annuncio della separazione tra il Manchester City e Sergio Aguero si è subito scatenato il Toto-Kun su quale squadra riuscirà ad accaparrarsi l’argentino. In Italia si è parlato subito della Juventus, mentre in Spagna del Barcellona. Ma il futuro dell’attaccante potrebbe essere ancora in Premier League. Come riportato dal Daily Mail, infatti, in pole position per Aguero ci sarebbe il Chelsea. Il Kun vuole restare in un top club e, inoltre, i Blues sarebbero gli unici a potergli garantire l’attuale stipendio da 14 milioni a stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci sarebbe ilinposition per Sergio, in scadenza di contratto con il Manchesterl’annuncio della separazione tra il Manchestere Sergiosi è subito scatenato il Toto-Kun su quale squadra riuscirà ad accaparrarsi l’argentino. In Italia si è parlato subito della Juventus, mentre in Spagna del Barcellona. Ma il futuro dell’attaccante potrebbe essere ancora in. Come riportato dal Daily Mail, infatti, inposition perci sarebbe il. Il Kun vuole restare in un top club e, inoltre, i Blues sarebbero gli unici a potergli garantire l’attuale stipendio da 14 milioni a stagione. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

DiMarzio : L'annuncio del club: dopo 10 anni, #Aguero lascerà il #ManCity a fine stagione - Lautaresque : Ecco una cosa che non leggerete sui giornali (almeno non su quelli italiani): Dal 22 novembre, dopo un avvio di st… - teopozzi11 : RT @theboss_1908: CDS:'Vuoi Lukaku? 120 milioni! #Inter, entro giugno via 1 o 2 big: City e Barça sul belga.' Zazzaroni e il suo letamaio… - BBilanShit : RT @theboss_1908: CDS:'Vuoi Lukaku? 120 milioni! #Inter, entro giugno via 1 o 2 big: City e Barça sul belga.' Zazzaroni e il suo letamaio… - DomenicoDD_ : RT @theboss_1908: CDS:'Vuoi Lukaku? 120 milioni! #Inter, entro giugno via 1 o 2 big: City e Barça sul belga.' Zazzaroni e il suo letamaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo City Dopo il City c'è sempre la Premier League: il Chelsea in pole per Aguero Ci sarebbe il Chelsea in pole position per Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City Dopo l'annuncio della separazione tra il Manchester City e Sergio Aguero si è subito scatenato il Toto - Kun su quale squadra riuscirà ad accaparrarsi l'argentino. In Italia si è parlato subito ...

Blockchain: la nuova corsa all'oro dei Non - Fungible Token Come le criptovalute sono diventate di moda molto tempo dopo essere nate, così gli NFT hanno raggiunto la loro popolarità solo ora , quando sono arrivati agli onori della cronaca. Tecnologicamente, ...

Dopo il City c’è sempre la Premier League: il Chelsea in pole per Aguero Calcio News 24 Dopo il City c’è sempre la Premier League: il Chelsea in pole per Aguero Ci sarebbe il Chelsea in pole position per Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City Dopo l’annuncio della separazione tra il Manchester City e Sergio Aguero si è subito scatenato ...

Dacia Spring, la rivoluzione elettrica per tutti Dopo l'auto per tutti e il SUV per tutti ... considerando che il percorso quotidiano medio in Europa di una City Car è di 31 Km, equivale a dire una sola ricarica a settimana. Importante anche la ...

Ci sarebbe il Chelsea in pole position per Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchesterl'annuncio della separazione tra il Manchestere Sergio Aguero si è subito scatenato il Toto - Kun su quale squadra riuscirà ad accaparrarsi l'argentino. In Italia si è parlato subito ...Come le criptovalute sono diventate di moda molto tempoessere nate, così gli NFT hanno raggiunto la loro popolarità solo ora , quando sono arrivati agli onori della cronaca. Tecnologicamente, ...Ci sarebbe il Chelsea in pole position per Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City Dopo l’annuncio della separazione tra il Manchester City e Sergio Aguero si è subito scatenato ...Dopo l'auto per tutti e il SUV per tutti ... considerando che il percorso quotidiano medio in Europa di una City Car è di 31 Km, equivale a dire una sola ricarica a settimana. Importante anche la ...