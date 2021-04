Donald Trump e Melania si offrono come ospiti speciali per compleanni e matrimoni: il modulo sul nuovo sito dell’ex presidente (Di venerdì 2 aprile 2021) Donald e Melania Trump “ospiti speciali” per compleanni, matrimoni, video di auguri e condoglianze Donald Trump fa il suo ritorno in scena in un modo alquanto particolare. Dopo essere stato estromesso da Facebook e Twitter e, soprattutto, dalla Casa Bianca, l’ex presidente degli Stati Uniti dal suo quartier generale di Mar-a-Lago in Florida ha lanciato un nuovo sito web: 45office.com. Il sito del Tycoon tra le varie sezioni ne prevede una alquanto curiosa. Su 45office.com si possono infatti “prenotare” Donald Trump e la moglie Melania come ospiti speciali per eventi ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021)” per, video di auguri e condoglianzefa il suo ritorno in scena in un modo alquanto particolare. Dopo essere stato estromesso da Facebook e Twitter e, soprattutto, dalla Casa Bianca, l’exdegli Stati Uniti dal suo quartier generale di Mar-a-Lago in Florida ha lanciato unweb: 45office.com. Ildel Tycoon tra le varie sezioni ne prevede una alquanto curiosa. Su 45office.com si possono infatti “prenotare”e la moglieper eventi ...

