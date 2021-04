Donald e Melania Trump si offrono per matrimoni e compleanni

(Di venerdì 2 aprile 2021) La vita dopo la Casa Bianca. Eravamo rimasti chevoleva scrivere un’autobiografia rivelando tutti i segreti dei suoi anni da First Lady americana? Adesso l’ex coppia presidenziale si è messa sul mercato delle partecipazioni straordinarie, ae feste di compleanno. A che prezzo? È ancora segreto…e The: il ritiro a Mar-a-Lago Dal 1600 di Pennsylvania Avenue sono usciti per l’ultima volta lo scorso 20 gennaio. All’alba del giorno dell’inaugurazione della presidenza Biden, sono saliti sull’Air Force One.al giuramento del presidente in carica e della vice Kamala Harris non c’erano… Più o meno alla stessa ora sbarcavano a Palm Beach e salivano sull’auto che li portava a ...

Advertising

molchatnoia : Ho visto più foto di Donald Trump e Melania con Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein e Matt Gaetz che con Barron. - Yosemite_Sam01 : RT @Stop_SelfInjury: @sabrina__sf Ho controllato anche i gruppi Telegram suoi e dei suoi...c’è solo questo ufficiale che però non è il soci… - RisatoNicola : RT @semeraro_g: Presidente @massimoleaderpd ognuno ha lo “Speranza” che merita (?!) ?????? - semeraro_g : Presidente @massimoleaderpd ognuno ha lo “Speranza” che merita (?!) ?????? - Stop_SelfInjury : @sabrina__sf Ho controllato anche i gruppi Telegram suoi e dei suoi...c’è solo questo ufficiale che però non è il s… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Melania

Amica

L'ex presidente e first lady,Trump, hanno lanciato un loro sito web . Il sito web, 45office.com, arriva dopo il bando di ...presenta una lunga biografia per l'ex presidente che inizia "J....necessarie' Ma il sito vuole essere anche un trampolino di lancio per il futuro di The, per ...compilare un modulo con cui chiedere un appuntamento con l'ex presidente e l'ex first lady,...L’ex guardia del corpo di Donald Trump ha deciso di svelare alcuni retroscena imbarazzanti del Tycoon che riguardano anche sua moglie Melania. Kevin McKay ha raccontato come il lavoro di ...(InsideOver) L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme alla moglie Melania, ha lanciato un sito web ufficiale per i suoi sostenitori. Il sito web ha lo scopo di preservare " la magnifica ...