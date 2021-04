Donald e Melania Trump si offrono come “ospiti speciali” per compleanni e matrimoni. Ma non solo: ecco come funziona (Di venerdì 2 aprile 2021) Si chiama 45office.com ed è il sito web lanciato dall’ex presidente americano Donald Trump che, tra le varie sezioni, ne prevede una molto particolare. Attraverso questo sito, infatti, si possono prenotare Donald e Melania Trump come ospiti speciali per eventi privati come compleanni o matrimoni. Il procedimento è molto semplice: “Gli utenti interessati ad avere Donald J Trump o Melania Trump come ospiti di un loro evento, sono invitati a compilare un modulo on line”. Tra le domande a cui rispondere ci sono anche: “I media saranno presenti?” e “Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Si chiama 45office.com ed è il sito web lanciato dall’ex presidente americanoche, tra le varie sezioni, ne prevede una molto particolare. Attraverso questo sito, infatti, si possono prenotareper eventi privati. Il procedimento è molto semplice: “Gli utenti interessati ad averedi un loro evento, sono invitati a compilare un modulo on line”. Tra le domande a cui rispondere ci sono anche: “I media saranno presenti?” e “Sono ...

