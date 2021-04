Domenica Live, anticipazioni 4 aprile: “Farò un esperimento”, l’annuncio di Barbara D’Urso (Di venerdì 2 aprile 2021) in diretta a Pomeriggio Cinque. Oggi, 2 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Come sempre, il programma è iniziato con un’ampia pagina dedicata alla cronaca e all’attualità, per poi dare spazio a temi più leggeri. E, come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 2 aprile 2021) in diretta a Pomeriggio Cinque. Oggi, 22021, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Come sempre, il programma è iniziato con un’ampia pagina dedicata alla cronaca e all’attualità, per poi dare spazio a temi più leggeri. E, come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

carmelitadurso : Col serale ci rivediamo in autunno! Vi ricordo che da Pasqua Domenica Live si ALLUNGA con 4 ore di diretta! Tanta i… - LegaVolleyFem : ???????? #PlayOff #SerieA1: domenica sera la decisiva Gara-3 dei quarti tra Saugella @VeroVolleyMonza e Reale Mutua Fen… - treatliamwithk : ho bisogno di una live di Liam seduta stante. ho tanta fiducia per domenica. WELL é il giorno della risurrezione di… - mattiaLoVaToboy : Domenica pomeriggio collegamento in simulcast tra Domenica Live e Domenica In ?? #Pomeriggio5 @carmelitadurso @pomeriggio5 @domenicalive - Mattiabuonocore : Il caso di Denise Pipitone può essere un buon traino per la nuova Domenica Live. Barbara ha già detto che lunedì se… -