Documento Unico, con proroga evitato possibile blocco dell'autotrasporto (Di venerdì 2 aprile 2021) (Roma 2 aprile 2021) - FAI, Conftrasporto, UNASCA e Confcommercio avviano un tavolo di confronto sulle revisioni dei mezzi pesanti (Roma, 2 aprile 2021) - La proroga del termine per il completamento delle procedure burocratiche per il rilascio del Documento Unico di circolazione e di proprietà è sicuramente un passo in avanti nella gestione amministrativa del parco veicoli italiano. La proroga ha evitato delle ripercussioni importanti sul mondo dell'autotrasporto con il possibile blocco delle immatricolazioni o dei trasferimenti di proprietà. Ringraziamo per questa decisione assunta dal Consiglio dei Ministri il lavoro collegiale svolto della presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) (Roma 2 aprile 2021) - FAI, Conftrasporto, UNASCA e Confcommercio avviano un tavolo di confronto sulle revisioni dei mezzi pesanti (Roma, 2 aprile 2021) - Ladel termine per il completamentoe procedure burocratiche per il rilascio deldi circolazione e di proprietà è sicuramente un passo in avanti nella gestione amministrativa del parco veicoli italiano. Lahae ripercussioni importanti sul mondocon ile immatricolazioni o dei trasferimenti di proprietà. Ringraziamo per questa decisione assunta dal Consiglio dei Ministri il lavoro collegiale svoltoa presidente ...

Advertising

SurrexitVere : @HuffPostItalia @maria_mcalabro @Arturo_Parisi @maxcoccia @espressonline @MarcoDamilan @monda66 Qui avevo riportato… - RaiRadioTechete : Inchiesta in Occidente - Germania 2 La prima grande inchiesta delle Radio Audizioni Italiane: in venti puntate - a… - Siderweb : #Automotive: a marzo cresciute le immatricolazioni. Rinviata a giugno l’entrata in vigore del nuovo Documento Unico… - TommyMediagold : #DocumentoUnicoDiCircolazione: approvata #proroga al 30 giugno - RadioGoldAl : Pd Valenza sull'approvazione del bilancio Uspidalì, del Comune e del Documento Unico Programmazione -