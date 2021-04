Djimsiti e Malinovskyi spremuti | Zapata e Muriel riposati | chi gioca contro l’Udinese?

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il rientro dalle trasferte con le nazionali è diventato un pericoloso rebus per l’Atalanta, ora che il suo parcotori ha raggiunto un livello tanto importante. E sabato, alle 15, c’è il match casalingo con. Gasperini, a eccezione di Toloi e Pessina che sono in attesa del via libera di Ats dopo i casi di Covid registrati dall’Italia di Mancini, ha ritrovato giovedì sul campo i dodicitori che hanno risposto alle chiamate dei rispettivi ct e ha potuto valutarli in vista della gara con i friulani. Il caso ha voluto che, causa pandemia, le partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 siano state rinviate in Sudamerica, così i colombianisono rimasti a Zingonia a mettere benzina nelle gambe in vista del rush finale di una stagione che vede i nerazzurri ancora in corsa ...