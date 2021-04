Disney inizia le riprese di Peter Pan & Wendy

(Di venerdì 2 aprile 2021) A Vancouver sonote ledel live actionPandella: il film debutterà in streaming nel 2022 Sonote a Vancouver ledell’avventura fantasy live-actionPanche debutterà su+ nel 2022. Il film è diretto da David Lowery (Il drago invisibile) e prodotto da Jim Whitaker (Il drago invisibile). Basato sul romanzo di… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

myredcarpetITA : ???? ???????????? ?????????? ??????????????????: la recensione del secondo episodio di #TheFalconAndTheWinterSoldier, ora disponibile su… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney inizia

TuttoTech.net

Grown - ish (Stagioni 1 - 2) " 23 aprile Segui Zoey Johnson mentreil college e intraprende ...Plus aprile 2021 I segreti delle balene " 22 aprile Prodotta dal regista premio Oscar® e ...... il nuovo live actioncon Emma Stone dedicato alla celeberrima villain de La carica dei 101 . "È difficile etichettare come cattiva una persona quando vedi il modo in cuila sua storia. ...La partnership tra Disney e Sky Italia inizia oggi e offrirà agli abbonati di entrambi i servizi una migliore esperienza di intrattenimento.Anche se Armie Hammer da contratto potrebbe ancora essere obbligato a promuovere Assassinio sul Nilo, è improbabile che il team di marketing della Disney gli chieda di partecipare a qualsiasi campagna ...