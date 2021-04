Diritto alla salute per tutti durante la campagna vaccinale (Di venerdì 2 aprile 2021) Tra i diritti fondamentali riconosciuti ad ogni essere umano vi è, senza alcun dubbio, anche quello alla salute. Ciò vale indipendentemente da status giuridico, appartenenza sociale o di altra natura della persona. Il Diritto universale alla cura pubblica, evidentemente urgente e da difendere soprattutto durante la pandemia in corso, costituisce uno dei pilastri della società del Diritto. La stessa Corte costituzionale afferma (n.992/1982) che la salute «richiede una completa ed esaustiva protezione» quale base essenziale di un «pubblico servizio» del quale la persona, indipendentemente da qualunque appartenenza, reale o supposta, «ha pieno e incondizionato Diritto, e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarietà umana e ... Leggi su leurispes (Di venerdì 2 aprile 2021) Tra i diritti fondamentali riconosciuti ad ogni essere umano vi è, senza alcun dubbio, anche quello. Ciò vale indipendentemente da status giuridico, appartenenza sociale o di altra natura della persona. Iluniversalecura pubblica, evidentemente urgente e da difendere soprattuttola pandemia in corso, costituisce uno dei pilastri della società del. La stessa Corte costituzionale afferma (n.992/1982) che la«richiede una completa ed esaustiva protezione» quale base essenziale di un «pubblico servizio» del quale la persona, indipendentemente da qualunque appartenenza, reale o supposta, «ha pieno e incondizionato, e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarietà umana e ...

