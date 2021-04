Diretta Cosenza - Ascoli alle 15 | probabili formazioni Dove vederla in tv

(Di venerdì 2 aprile 2021)- La trentunesima giornata del campionato di Serie B si apre oggi pomeriggio15 con. Si tratta di uno scontro chiave in ottica salvezza: se i padroni di casa di ...

- La trentunesima giornata del campionato di Serie B si apre oggi pomeriggio alle 15 con- Ascoli . Si tratta di uno scontro chiave in ottica salvezza: se i padroni di casa di Occhiuzzi sono quartultimi (con la Reggiana ) a quota 29, gli ospiti di Sottil stazionano un punto sotto, ......prima della sosta hanno interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive pareggiando in casa proprio il, che divide la zona play out assieme ai granata a quota 29 punti: la salvezza...Occhiuzzi punterà sulla formazione classica. Sottil è senza il bomber Dionisi squalificato. Cosenza-Ascoli, ecco le probabili formazioni.Risultati Serie B: la diretta gol live score delle partite, valide nella 31^ giornata e previste oggi, 2 aprile 2021. La classifica aggiornata.