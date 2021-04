Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle processioni pasquali penitenziali

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 aprile 2021) Catarelli pariva nu murta viventa: erino juorna che eri ‘ngiarmata e nun diciva nihilo che non gli vinisse cummannata. Muntilbano pe nu pauca pinsai che ci haviva le mintulas suas ma il facta stavia addivintananna cammuriosa assai e quinni si addicise a clamarla in officia. “Catarè, ti havio facta acclamare ca pirchia tu mi apprioccupa… “. Catarelli simpra chiù ‘ngiarmata: “Dutturi pirchia mi fa scantari, che assuccesse?”. Muntilbano: “A mia nihila, ma tu paria che ti havia murta la iatta”. Catarelli: “Dutturi, ma ia iatta nu ni tinia!”. M: “Allura chi ti è murta?”. “Nihilo dutturi: stamma omnes bina”. M: “Allura pirchia tina chella facie da Vinnirdi Sancta?”. C: “Dutturi, lia macari psiucologa è?”. “Nun ligga Ricalcata ma mi la cava macari ia”. C: “In efficta nu prublema ci stessa… “. “Arapriti cu mia… “. C: “Macari Parrina est lia?”. M: “Sugno nu pauca de omnia”. C: “Allura ia stavia ...