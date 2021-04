Di Maio: “Lavoriamo per il bene del Paese, per uscire da questa pandemia” (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – “Coraggio, impegno e visione. Lavoriamo per il bene del Paese, per uscire da questa pandemia, pensando a sostenere imprese, lavoratori e famiglie. Dobbiamo rimanere concentrati su questo. Viva il MoVimento 5 Stelle!”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook pubblicando una foto che lo ritrae insieme all’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, ora nuovo capo politico del M5S. Il nuovo Statuto del M5s passerà dopo una votazione su “una” piattaforma digitale. Lo ha detto, a quanto riferito, Giuseppe Conte chiudendo l’assemblea del M5S. Una veloce replica fatta dopo aver ascoltato gli interventi dei partecipanti all’assemblea che si è tenuta ieri sera. Conte avrebbe fatto un riferimento generico ad una piattaforma, senza però fare alcuna ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – “Coraggio, impegno e visione.per ildel, perda, pensando a sostenere imprese, lavoratori e famiglie. Dobbiamo rimanere concentrati su questo. Viva il MoVimento 5 Stelle!”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Disu Facebook pubblicando una foto che lo ritrae insieme all’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, ora nuovo capo politico del M5S. Il nuovo Statuto del M5s passerà dopo una votazione su “una” piattaforma digitale. Lo ha detto, a quanto riferito, Giuseppe Conte chiudendo l’assemblea del M5S. Una veloce replica fatta dopo aver ascoltato gli interventi dei partecipanti all’assemblea che si è tenuta ieri sera. Conte avrebbe fatto un riferimento generico ad una piattaforma, senza però fare alcuna ...

Advertising

Lopinionista : Di Maio: “Lavoriamo per il bene del Paese, per uscire da questa pandemia” - titina49 : RT @Activnews24: 'Coraggio, impegno e visione. Lavoriamo per il bene del Paese, per uscire da questa pandemia, pensando a sostenere imprese… - zazoomblog : M5s Di Maio: Coraggio impegno e visione lavoriamo per bene del Paese - #Maio: #Coraggio #impegno #visione - bettape : RT @Activnews24: 'Coraggio, impegno e visione. Lavoriamo per il bene del Paese, per uscire da questa pandemia, pensando a sostenere imprese… - Activnews24 : 'Coraggio, impegno e visione. Lavoriamo per il bene del Paese, per uscire da questa pandemia, pensando a sostenere… -