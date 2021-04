Di Maio e Blinken | Italia e Usa mai così uniti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 aprile 2021) “Il 2021 sarà un anno cruciale per voltare finalmente pagina sulla pandemia e realizzare un cambio di paradigma nel modo in cui affrontiamo le sfide comuni del cambiamento climatico e della ripresa economica. L’e gli Statilavoreranno insieme e al fianco dei partner internazionali in tutte le sedi multilaterali pertinenti per favorire l’accesso globale ai vaccini, per innalzare il livello di ambizione sui temi climatici e per avviare la ripresa post-pandemica lungo un percorso di sostenibilità ambientale e sociale”. Lo scrivono in un editoriale congiunto su La Repubblica il ministro degli Esteri, Luigi Di, e il segretario di Stato Usa, Antony, ricordando che quest’anno si celebra il 160/mo anniversario delle relazioni diplomatiche-Usa e come “negli ultimi ...