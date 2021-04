Di Maio e Blinken festeggiano il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche: 'Mai così uniti' (Di venerdì 2 aprile 2021) Un rapporto diplomatico che prosegue nelle parole e nei fatti quello tra Italia e Stati uniti, suggellato dal rinnovamento della stima reciproca evidenziata da Di Maio e Blinken, nel 160esimo ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 aprile 2021) Un rapporto diplomatico che prosegue nelle parole e nei fatti quello tra Italia e Stati, suggellato dal rinnovamento della stima reciproca evidenziata da Di, nel 160esimo ...

Advertising

GualcoGabriella : RT @ValeMameli: Il radicale più euroPIuDino Della Vedova, ex finiano, si complimenta con Di Maio per il 'bellissimo' articolo su Repubblica… - BeppeMarottaMa1 : RT @Avvocatocapita1: Finito il tempo dei gilet gialli, del sovranismo, dell'amore x Putin e Trump!Pagliacci! Di Maio e Blinken: 'Italia e… - globalistIT : - ValeMameli : Il radicale più euroPIuDino Della Vedova, ex finiano, si complimenta con Di Maio per il 'bellissimo' articolo su Re… - AndFranchini : Di Maio e Blinken: 'Italia e Usa mai così uniti' Insieme su ' su vaccini, clima, ripresa'. Editoriale congiunto su… -