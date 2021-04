Desio | incendio in un’abitazione | Vigili del Fuoco anche da Lazzate

(Di venerdì 2 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella giornata di oggi, venerdì 2 aprile, poco prima di mezzogiorno, ideldel Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti per spegnere unindi, in Via Erba. L’, le cui cause sono al momento ignote e in via d’accertamento, avrebbe interessato inizialmente un’auto all’interno della proprietà per tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Desio incendio

Il Cittadino di Monza e Brianza

Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza impegnati avenerdì 2 aprile poco prima di mezzogiorno per unin via Erba per cause in via di accertamento. Ha interessato un'auto all'interno della proprietà e intaccato l'abitazione. Nessuno è ...Sempre in tema di rifiuti, questa volta speciali, a, durante un controllo stradale, un ... Da segnalare anche undoloso a Lissone, lungo la S. P. 2, da parte di ignoti, che hanno dato ...Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza impegnati a Desio venerdì 2 aprile poco prima di mezzogiorno per un incendio in via Erba per cause in via di accertame ...I Vigili del fuoco di Lazzate, Desio e Seregno sono intervenuti questa mattina intorno alle 11.30 in via da Giussano per un incendio divampato nel giardino di un’abitazione privata. Tre squadre di ...