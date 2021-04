Deraglia treno a Taiwan: almeno 48 morti nel più grave incidente ferroviario degli ultimi decenni (Di venerdì 2 aprile 2021) almeno 48 persone hanno perso la vita in un incidente ferroviario avvenuto stamattina all’interno di una galleria nella parte orientale di Taiwan, nei pressi della città costiera di Hualien, nel peggior disastro ferroviario dell’isola in oltre di tre decenni. Lo hanno dichiarato le autorità locali. Secondo l’amministrazione ferroviaria di Taiwan, il treno da otto vagoni, ha colpito un mezzo da cantiere lasciato incustodito dopo essere uscito da una galleria a nord di Hualien, facendo Deragliare il secondo e terzo vagone. I sei vagoni dal terzo all’ottavo sono ancora all’interno della galleria dove i soccorritori stanno tentando di estrarre i passeggeri rimasti. Il capo dell’ufficio di polizia della contea di Hulien, Tsai Ting-hsien, ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021)48 persone hanno perso la vita in unavvenuto stamattina all’interno di una galleria nella parte orientale di, nei pressi della città costiera di Hualien, nel peggior disastrodell’isola in oltre di tre. Lo hanno dichiarato le autorità locali. Secondo l’amministrazione ferroviaria di, ilda otto vagoni, ha colpito un mezzo da cantiere lasciato incustodito dopo essere uscito da una galleria a nord di Hualien, facendore il secondo e terzo vagone. I sei vagoni dal terzo all’ottavo sono ancora all’interno della galleria dove i soccorritori stanno tentando di estrarre i passeggeri rimasti. Il capo dell’ufficio di polizia della contea di Hulien, Tsai Ting-hsien, ...

