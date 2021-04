Denise Pipitone | il legale a DM | «Contatti con la tv russa per trovare un accordo Vogliono fare audience? Come tutti»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 2 aprile 2021) Olesya Rostova, Piera Maggio “Abbiamo parlato molto a lungo per arrivare ad un“. Sul caso di Olesja Rostova e della sua somiglianza con, itra Russia e Italia si sono fatti sempre più fitti. Da una parte, i giornalisti di ????? ??????? (Pust’ govoryat) – il programma del primo canale russo che lunedì comunicherà al pubblico gli esiti dei primi test sulla donna – dall’altra l’avvocato Giacomo Frazzitta,di Piera Maggio, al quale abbiamo chiesto dettagli sugli ultimi sviluppi delle comunicazioni con la tv di Mosca. “Ho avutoieri notte con la redazione, abbiamo parlato molto a lungo per arrivare ad un. Bisogna considerare che, sostanzialmente, questa ragazza maggiorenne in questo momento ...