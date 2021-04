Denise Pipitone, il legale a DM: «Contatti con la tv russa per trovare un accordo. Vogliono fare audience? Come tutti» (Di venerdì 2 aprile 2021) Olesya Rostova, Piera Maggio “Abbiamo parlato molto a lungo per arrivare ad un accordo“. Sul caso di Olesja Rostova e della sua somiglianza con Denise Pipitone, i Contatti tra Russia e Italia si sono fatti sempre più fitti. Da una parte, i giornalisti di ????? ??????? (Pust’ govoryat) – il programma del primo canale russo che lunedì comunicherà al pubblico gli esiti dei primi test sulla donna – dall’altra l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, al quale abbiamo chiesto dettagli sugli ultimi sviluppi delle comunicazioni con la tv di Mosca. “Ho avuto Contatti ieri notte con la redazione russa, abbiamo parlato molto a lungo per arrivare ad un accordo. Bisogna considerare che, sostanzialmente, questa ragazza maggiorenne in questo momento ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 aprile 2021) Olesya Rostova, Piera Maggio “Abbiamo parlato molto a lungo per arrivare ad un“. Sul caso di Olesja Rostova e della sua somiglianza con, itra Russia e Italia si sono fatti sempre più fitti. Da una parte, i giornalisti di ????? ??????? (Pust’ govoryat) – il programma del primo canale russo che lunedì comunicherà al pubblico gli esiti dei primi test sulla donna – dall’altra l’avvocato Giacomo Frazzitta,di Piera Maggio, al quale abbiamo chiesto dettagli sugli ultimi sviluppi delle comunicazioni con la tv di Mosca. “Ho avutoieri notte con la redazione, abbiamo parlato molto a lungo per arrivare ad un. Bisogna considerare che, sostanzialmente, questa ragazza maggiorenne in questo momento ...

