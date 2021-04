Denise Pipitone | il legale a DM | «Contatti con la tv russa per trovare un accordo Vogliono fare audience? Come tutti»

(Di venerdì 2 aprile 2021) Olesya Rostova, Piera Maggio “Abbiamo parlato molto a lungo per arrivare ad un“. Sul caso di Olesja Rostova e della sua somiglianza con, itra Russia e Italia si sono fatti sempre più fitti. Da una parte, i giornalisti di ????? ??????? (Pust’ govoryat) – il programma del primo canale russo che lunedì comunicherà al pubblico gli esiti dei primi test sulla donna – dall’altra l’avvocato Giacomo Frazzitta,di Piera Maggio, al quale abbiamo chiesto dettagli sugli ultimi sviluppi delle comunicazioni con la tv di Mosca. “Ho avutoieri notte con la redazione, abbiamo parlato molto a lungo per arrivare ad un. Bisogna considerare che, sostanzialmente, questa ragazza maggiorenne in questo momento ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

A dirlo all'Adnkronos è Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, la mamma di, sparita nel nulla quando aveva appena quattro anni il primo settembre del 2004 mentre giocava ...ARTICOLO -: prelevato il Dna a Olesya Rostova, ore cruciali per la verità La confessione La ragazza, accompagnata dalla madre e alla presenza della difesa, rappresentata dall'avvocato ...È sempre concreta la possibilità che la misteriosa ragazza, che sta cercando sua mamma in Russia, possa essere Denise Pipitone. Il tanto atteso risultato del test del Dna ...In questi ultimi giorni, il caso della scomparsa di Denise Pipitone è tornato alla ribalta in tutti i programmi e telegiornali italiani. Dopo l'appello di Olesya Rostova, che in un programma russo, ha ...