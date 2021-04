Denise Pipitone, comparato il DNA di Olesya Rostova: il risultato del test sulla famiglia russa (Di venerdì 2 aprile 2021) C’è grande attesa e speranza attorno al caso, riapertosi improvvisamente, della scomparsa di Denise Pipitone. La bambina è scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo e da allora il suo nome è stato sinonimo di angoscia e mistero. Pochi giorni fa, una ragazza russa dell’età di Denise, Olesya Rostova, è apparsa in tv per cercare i suoi genitori: la 20enne sarebbe stata rapita da piccola. Oltre alla connessione con Denise, altre famiglie si sono fatte avanti e c’è già un primo esito per il test del DNA. Denise Pipitone, il primo esito del test del DNA su Olesya Rostova La notizia è stata rivelata nelle scorse ore durante il programma Pomeriggio Cinque. Qui, Barbara ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 aprile 2021) C’è grande attesa e speranza attorno al caso, riapertosi improvvisamente, della scomparsa di. La bambina è scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo e da allora il suo nome è stato sinonimo di angoscia e mistero. Pochi giorni fa, una ragazzadell’età di, è apparsa in tv per cercare i suoi genitori: la 20enne sarebbe stata rapita da piccola. Oltre alla connessione con, altre famiglie si sono fatte avanti e c’è già un primo esito per ildel DNA., il primo esito deldel DNA suLa notizia è stata rivelata nelle scorse ore durante il programma Pomeriggio Cinque. Qui, Barbara ...

Advertising

fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - mauriziocori1 : RT @tempoweb: 'L'esame del #DNA' Caso #DenisePipitone Mamma Piera Maggio pronta a partire per la #Russia - ru94_ : #denisepipitone #CHILHAVISTO “CHI L’HA VISTO spettacolarizza la vicenda di Denise Pipitone” cit NEL FRATTEMPO LA… -