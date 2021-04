Demi Lovato shock, nel nuovo video ripercorre la notte dell’overdose di droga che stava per ucciderla (Di venerdì 2 aprile 2021) Demi Lovato rievoca la notte dell’overdose quasi fatale nel video musicale di “Dancing With the Devil” Demi Lovato ha pubblicato un video musicale in cui rievoca la notte della sua overdose di droga quasi fatale del 2018. Nel suo documentario “Dancing with the Devil“, uscito il 23 marzo, la popstar aveva sconvolto il pubblico raccontando dei problemi con gli stupefacenti e degli abusi sessuali passati. Ora la cantante, divenuta famosa con gli show della Disney, ha ripercorso attraverso le immagini quello che accadde in quella notte del 24 luglio 2018, quando fu trovata quasi senza vita per un mix di eroina mista a Fentanyl. “Mi hanno trovata nuda, blu. Sono stata letteralmente dichiarata morta dopo che ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021)rievoca laquasi fatale nelmusicale di “Dancing With the Devil”ha pubblicato unmusicale in cui rievoca ladella sua overdose diquasi fatale del 2018. Nel suo documentario “Dancing with the Devil“, uscito il 23 marzo, la popstar aveva sconvolto il pubblico raccontando dei problemi con gli stupefacenti e degli abusi sessuali passati. Ora la cantante, divenuta famosa con gli show della Disney, ha ripercorso attraverso le immagini quello che accadde in quelladel 24 luglio 2018, quando fu trovata quasi senza vita per un mix di eroina mista a Fentanyl. “Mi hanno trovata nuda, blu. Sono stata letteralmente dichiarata morta dopo che ...

