Decreto Sostegni, cosa sapere. Ecco come cambiano cassa e blocco licenziamenti

Doppio binario in base alla tipologia di Cig a disposizione delle aziende: ordinaria e in deroga. Possibilità di prorogare i contratti a termine per 12 mesi.

