Decreto ristori aprile, tasse rinviate e altri 30 miliardi di sostegni, anche per gli affitti dei negozi (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo i 32 miliardi del Decreto di marzo, il governo si prepara a un nuovo scostamento che, come riferiscono fonti al lavoro sul dossier, potrebbe avvicinarsi ai 30 miliardi di euro. Non solo,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo i 32deldi marzo, il governo si prepara a un nuovo scostamento che, come riferiscono fonti al lavoro sul dossier, potrebbe avvicinarsi ai 30di euro. Non solo,...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto ristori Meloni: beffa aumento Tari per imprese, programmare riaperture 'A tutto ciò - prosegie la leader Fdi - si aggiunge l'ulteriore presa in giro dei ristori previsti dal decreto Sostegni che, nel migliore dei casi, coprono appena il 5% della perdita di fatturato ...

Città Santuario, dall'Umbria la protesta arriva in tutta Italia - ' Prendiamo atto che il "Decreto Sostegni", nel recepire le richieste di aiuto delle Città ... È necessario - sottolinea però l'amministrazione comunale - un ulteriore sforzo affinché quei ristori ...

Decreto ristori, arriva un altro scostamento di bilancio Il Sole 24 ORE Decreto ristori aprile, tasse rinviate e altri 30 miliardi di sostegni, anche per gli affitti dei negozi Dopo i 32 miliardi del decreto di marzo, il governo si prepara a un nuovo scostamento che, come riferiscono fonti al lavoro sul dossier, potrebbe avvicinarsi ai 30 miliardi di euro. Non ...

Nuovo decreto Covid: le regole per bar, ristoranti, palestre e teatri StampaFino al 30 aprile tutta Italia sarà in zona arancione o rossa. Quindi varranno le regole usate finora per queste fasce di rischio. Il decreto prevede però una verifica a metà aprile: se la situa ...

