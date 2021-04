Decreto ristori aprile | tasse rinviate e altri 30 miliardi di sostegni | anche per gli affitti dei negozi

(Di sabato 3 aprile 2021) Dopo i 32deldi marzo, il governo si prepara a un nuovo scostamento che, come riferiscono fonti al lavoro sul dossier, potrebbe avvicinarsi ai 30di euro. Non solo,...

Advertising

giorgio_gori : Il nuovo Decreto #Covid prevede la chiusura di bar e ristoranti fino al 30 aprile. È l’ennesimo sacrificio chiesto… - lifestyleblogit : Ristori aprile, servono 30 miliardi per nuovo decreto sostegno - - AndreD81 : RT @sole24ore: La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #25gennaio. Il #RdC e la corsa ai #bonus provocano il boom delle pratiche #Is… - ST09972061 : RT @regioneFVGit: #Turismo: 'Decreto Sostegni affidi a Regioni gestione ristori montagna'. Così @SergioBini68 a Commissione speciale Turism… - TV7Benevento : Ristori aprile, servono 30 miliardi per nuovo decreto sostegno... -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto ristori

ilmessaggero.it

Le nuove risorse in deficit servirebbero dunque per un nuovo round dialle attività chiuse per le restrizioni di aprile, da assegnare sulla base del criterio stabilito con l'ultimo...Aprile, pronti nuovi sostegni: Ragionando su questa ipotesi, il governo si prepara a ... grossomodo, è possibile quantomeno indicare orientativamente come si muoveranno iattesi. Sul ...Crescono sempre più disagio e soprattutto rabbia tra albergatori e ristoratori in particolare. Sono infuriati con Roberto Speranza, che dice ...Verifiche rigorose riguarderanno strade e autostrade, ma anche stazioni, porti ed aeroporti: l’ultimo decreto, quello del 12 marzo, fissa molti limiti agli spostamenti, lasciando - sempre fino a ...