Deal With It: nei nuovi episodi scherzi ambientati nelle suite. Linus e Valentina Ferragni tra gli ospiti (Di venerdì 2 aprile 2021) Deal With It: Gabriele Corsi e Valentina Ferragni Dopo il successo delle ultime settimane, Gabriele Corsi torna, dal 5 aprile dal lunedì al venerdì alle 20:25 sul NOVE, alla guida dei nuovi episodi di “Deal With It – Stai al Gioco” con scherzi sempre più audaci, tante novità e nuovi ospiti d’eccezione. Tra le novità di questo nuovo ciclo il restyling della control room, l’iconica stanza da cui il concorrente riceve, tramite un auricolare, le bizzarre e divertenti indicazioni di Gabriele Corsi e del suo ospite; il debutto degli scherzi ambientati nelle suite d’albergo, che vedono coinvolte coppie alle prese con gelosie, overbooking e ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 aprile 2021)It: Gabriele Corsi eDopo il successo delle ultime settimane, Gabriele Corsi torna, dal 5 aprile dal lunedì al venerdì alle 20:25 sul NOVE, alla guida deidi “It – Stai al Gioco” consempre più audaci, tante novità ed’eccezione. Tra le novità di questo nuovo ciclo il restyling della control room, l’iconica stanza da cui il concorrente riceve, tramite un auricolare, le bizzarre e divertenti indicazioni di Gabriele Corsi e del suo ospite; il debutto deglid’albergo, che vedono coinvolte coppie alle prese con gelosie, overbooking e ...

Advertising

Da_Green_Lady : @misty79182580 Granola Supremacy my smol fellas, Deal with it uwu)?????? - stavoscherzando : doloroso quando nessuno mette like ai tuoi tweet but ok i can deal with it - luca_tata : @PCG_R Ah ecco. GRAZIE Paolino! Era una cosa che era venuta fuori su 'deal with it' tra due ragazzi ? - mewgulfizreall : AAHHAHAHAHAHAHHAA MAE DEAL WITH IT ???????? - chefotomadonna : @Hello_Brother_S @touchvlaurinah non è una sua opinione, è un dato di fatto. sofia non ha detto niente di sbagliato… -